Inter Darmian | "PSG ricco di talento per me è l’ultima chance e voglio vivermela"

Matteo Darmian, versatile difensore dell'Inter, si prepara a vivere un momento cruciale nella sua carriera, in vista della finale di Champions League contro il PSG. In occasione del media day UEFA, l'ex giocatore del Manchester United ha espresso entusiasmo e determinazione, sottolineando l'importanza di questa occasione: "Per me è l'ultima chance e voglio vivermela appieno".

