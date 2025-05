Inter countdown verso la finale Inzaghi | Il mio futuro? Folle parlarne oggi

A pochi giorni dalla storica finale di Champions League tra Inter e Paris Saint-Germain, Appiano Gentile si trasforma nell'epicentro delle emozioni nerazzurre. In occasione del Media Day UEFA, il presidente Beppe Marotta evidenzia l'importanza dell'evento, mentre il mister Simone Inzaghi riflette sul suo futuro. Un'atmosfera carica di attesa in vista di un incontro che potrebbe segnare una svolta per il club.

Ad Appiano Gentile è il giorno del Media Day Uefa che sancisce l'avvio della settimana che porta alla finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. Un evento di cui il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, sottolinea la portata. "Parte il countdown verso una data storica, una finale che è la più importante in Europa - afferma il massimo dirigente -. Per la seconda volta in tre anni ci partecipiamo, con grande orgoglio, frutto del lavoro e dell'appartenenza. Va riconosciuto il merito a tecnico, squadra, società e la proprietà che un anno fa è entrata in modo molto intelligente supportandoci nella gestione... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Inter, countdown verso la finale. Inzaghi: "Il mio futuro? Folle parlarne oggi"

