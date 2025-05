Inter cosa succede se saluta Inzaghi? Tra Allegri e Fabregas cosa sceglierebbe Oaktree

L'attuale situazione in casa Inter solleva interrogativi su un possibile saluto a Inzaghi, mentre Allegri e Fabregas emergono come alternative interessanti. In un contesto di mezze dichiarazioni e incertezze, esploriamo le possibili scelte della dirigenza, con un focus su Oaktree e le dinamiche che potrebbero influenzare il futuro della squadra. Analizziamo le prospettive e le conseguenze di questo delicato momento.

Giochiamo. Perch√® in questo momento, tra mezze parole e mezze frasi abbozzate dai diretti interessati e la necessit√† di non disperdere troppe... 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, cosa succede se saluta Inzaghi? Tra Allegri e Fabregas, cosa sceglierebbe Oaktree - Giochiamo. Perchè in questo momento, tra mezze parole e mezze frasi abbozzate dai diretti interessati e la necessità di non disperdere troppe energie in vista della. 🔗Scrive calciomercato.com

‚ÄúCampionato falsato‚ÄĚ: Napoli ed Inter al veleno, cosa succede - È stata una settimana piuttosto infuocata nell‚Äôavvicinamento ai due match Scudetto Napoli-Cagliari e Como-Inter. Questa sera si decide il campionato, con la squadra di Antonio Conte che ha ... 🔗Segnala calciomercato.it

Inter-Barcellona, cosa succede in caso di pareggio: supplementari e rigori, chi va in finale - La semifinale di ritorno di Champions tra Inter e Barcellona dovrà sancire la prima finalista per Monaco di Baviera ... 🔗Lo riporta fanpage.it