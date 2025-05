Inter Bisseck | Tutti parlano solo del mio errore con la Lazio che persino io mi ero dimenticato di aver segnato

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha rivelato di essere sorpreso da quanti parlino del suo errore nella partita contro la Lazio, addirittura dimenticando di aver segnato un gol in quell'incontro. Durante il media day dei nerazzurri, ha ringraziato un giornalista per avergli ricordato quel momento, evidenziando l'assurdità della situazione e l'attenzione riservata ai suoi errori rispetto ai suoi successi.

"Sei la prima persona che ha ricordato il fatto che ho segnato un gol con la Lazio, ti ringrazio perchè ormai anch'io l'avevo dimenticato ". Così si è espresso nei confronti di un giornalista Yann Bisseck, difensore dell' Inter, che ha parlato nel corso del media day organizzato dai nerazzurri verso la finale di Champions League contro il Psg in programma sabato 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. "Tutti parlano solo del mio errore che ha causato il rigore di Pedro. Può capitare, il mio braccio è troppo lungo (ride, ndr). Ora devo andare avanti e pensare ad aiutare la squadra, solo così posso dormire bene...

