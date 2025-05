Inter Bastoni | "Voto alla stagione? 8 se vinciamo la Champions anche 10"

Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a Sky in occasione del media day in vista della finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Durante l'intervento, ha parlato delle aspettative per la stagione, affermando che un eventuale trionfo in Champions potrebbe valere un "voto" di 10 alla performance della squadra.

