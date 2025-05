Insulti su Facebook ai carabinieri che lo avevano ripreso in strada 60enne nei guai a Piove di Sacco

Un 60enne di Piove di Sacco si trova nei guai dopo aver postato insulti su Facebook contro i Carabinieri che lo avevano fermato in strada. L'uomo è stato denunciato per oltraggio e diffamazione, evidenziando come la rabbia espressa sui social possa avere gravi conseguenze legali. La vicenda mette in luce il rischio di subire sanzioni per comportamenti offensivi online.

Un 60enne di Piove di Sacco denunciato per oltraggio e diffamazione dopo un post offensivo su Facebook contro i Carabinieri... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Insulti su Facebook ai carabinieri che lo avevano ripreso in strada, 60enne nei guai a Piove di Sacco

Insulti su Facebook ai carabinieri che lo avevano ripreso in strada, 60enne nei guai a Piove di Sacco - Un 60enne di Piove di Sacco denunciato per oltraggio e diffamazione dopo un post offensivo su Facebook contro i Carabinieri. Riporta virgilio.it

Offende e insulta su Facebook i carabinieri che gli avevano suonato per strada: scoperto, chiede scusa e cancella il post ma finisce denunciato - PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Un colpo di clacson per chiedergli di non intralciare il traffico è bastato ai carabinieri di Piove di Sacco per diventare bersaglio di una serie di offese ... Secondo msn.com

Insulti e bestemmie durante diretta Facebook del Rosario: 13 denunciati - avevano riempito con pesanti insulti e bestemmie la bacheca Facebook della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore di Latiano, nel Brindisino, durante la diretta del Rosario. I responsabili di ... ilgiornale.it scrive