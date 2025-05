Insieme per la sicurezza ad Acireale la campagna della polizia per prevenire furti e raggiri

Ad Acireale, la campagna "Insieme, per la sicurezza" vede la polizia impegnata in incontri con l'Università popolare "Giuseppe Cristaldi". L'obiettivo è sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione di furti e raggiri, fornendo informazioni utili per evitare di cadere nelle trappole degli abili truffatori. Questi eventi rappresentano un importante passo verso una comunità più sicura e consapevole.

Ad Acireale, i poliziotti del commissariato hanno incontrato i soci dell’Università popolare “Giuseppe Cristaldi” nell’ambito dei continui incontri di sensibilizzazione della campagna “Insieme, per la sicurezza”, promossa dalla questura per scongiurare il rischio di cadere nei tranelli di abili... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - "Insieme per la sicurezza", ad Acireale la campagna della polizia per prevenire furti e raggiri

Approfondimenti da altre fonti

Insieme per la sicurezza, ad Acireale la campagna della polizia per prevenire furti e raggiri; 'Insieme per la sicurezza', ad Acireale la campagna della polizia per prevenire furti e raggiri; Corso di aggiornamento professionale ad Acireale (CT), 30-31 maggio 2025; Contratto Fiume, ad Acireale riunione dei sindaci. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sicurezza nell’area COM ad Acireale: controlli stringenti di Polizia e Vigili urbani - Nei giorni scorsi l’immotivata e barbara aggressione con calci e pugni ad una coppietta che passeggiava tranquillamente ... per cui gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, ... 🔗Da gazzettinonline.it

Dissesto idrogeologico: ad Acireale doppio intervento contro gli allagamenti - Tormentato da anni dalle disastrose conseguenze delle piogge torrenziali, il territorio di Acireale, nel Catanese, sta poco a poco per essere messo totalmente in sicurezza grazie all'Ufficio contro il ... 🔗Riporta catania.gds.it

Acireale, minorenni in un centro scommesse: sospesa la licenza - CATANIA – Il questore di Catania ha disposto la sospensione per dieci giorni della licenza di pubblica sicurezza di un centro scommesse ad Acireale dove, lo scorso marzo, durante un controllo ... 🔗Segnala livesicilia.it

Terremoto a Catania, il recupero delle campane nella chiesa di Acireale