Inpgi la scadenza di maggio per il pagamento della prima rata dei contributi minimi

L'INPGI, l'ente previdenziale dei giornalisti, ricorda a tutti gli iscritti la scadenza del 31 maggio per il pagamento della prima rata dei contributi minimi per l’anno 2025. L'importo varia in base all’anzianità professionale, e rappresenta un'importante opportunità per garantire una pensione adeguata agli operatori del settore.

L' Inpgi, la cassa pensionistica dei giornalisti iscritti all'Ordine, ha comunicato ai propri iscritti il pagamento dei contributi minimi per l'anno 2025. La somma, il cui importo dipende anche dal numero di anni in cui il giornalista ha praticato la professione, andrà versata entro la data del 31 luglio 2025. Potrebbe però esserci una scadenza ancora più vicina, il 31 maggio. Una nuova opzione data dall'Inpgi ai propri iscritti infatti, prevede il pagamento del contributo in 3 rate mensili consecutive che terminano proprio il 31 luglio, ma partono dal mese di maggio.

