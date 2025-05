Iniziate le operazioni di bonifica della discarica di via Toledo | dureranno 45 giorni

Sono ufficialmente partiti oggi i lavori di bonifica dell’area di via Toledo, nel cuore di San Cristoforo. Questo intervento, che durerà circa 45 giorni, mira a risolvere una grave emergenza ambientale e sanitaria causata da una discarica abusiva attiva da oltre un decennio. La bonifica rappresenta un passo fondamentale per il recupero e la valorizzazione di questa zona.

