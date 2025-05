Infrastrutture i gruppi di maggioranza in Regione | Tagli irresponsabili del governo alla manutenzione delle strade provinciali

I gruppi di maggioranza dell’Assemblea legislativa denunciano i recenti tagli del governo alle risorse destinate alla manutenzione delle strade provinciali. In una conferenza stampa, evidenziano l'impatto negativo di queste decisioni sulla sicurezza e sull'efficienza della rete viaria, sottolineando l'importanza di garantire infrastrutture adeguate per il bene della comunità e dello sviluppo regionale.

I gruppi di maggioranza dell’Assemblea legislativa hanno convocato lunedì mattina una conferenza stampa per denunciare "i tagli del Governo lle risorse destinate alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento della rete viaria provinciale alla manutenzione delle strade provinciali". Con... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Infrastrutture, i gruppi di maggioranza in Regione: "Tagli irresponsabili del governo alla manutenzione delle strade provinciali"

Regione. Manutenzione strade provinciali, la maggioranza: “Tagli per 71 milioni di euro. Governo irresponsabile” - Questa mattina, nella Sala Stampa dell’Assemblea Legislativa, i gruppi di maggioranza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna, hanno convocato una conferenza stampa per denunciare con forza i t ... 🔗Come scrive chiamamicitta.it

