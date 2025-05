Infrarosso visibile | nuove lenti a contatto rivoluzionano la vista dell’essere umano

Un team di ricerca internazionale, guidato da scienziati cinesi, ha sviluppato lenti a contatto rivoluzionarie in grado di percepire la luce nel vicino infrarosso. Questa innovazione promette di trasformare la visione umana, ampliando le possibilità di utilizzo delle lenti e fornendo nuove opportunità sia nel campo medico che in quello tecnologico. I dettagli della scoperta sono stati pubblicati in un'importante rivista scientifica.

(Adnkronos) – Un team di ricerca internazionale, guidato da scienziati cinesi, ha compiuto un passo avanti significativo nel campo della visione umana, sviluppando delle rivoluzionarie lenti a contatto capaci di percepire la luce nel vicino infrarosso. Questa scoperta, pubblicata sulla prestigiosa rivista "Cell" lo scorso giovedì, rappresenta un potenziale punto di svolta per la diagnostica ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

