Infortunati Inter attese oggi le ultime novità da Appiano | Pavard e Zielinski prossimi al rientro Bisseck…

Oggi ad Appiano Gentile si attende un aggiornamento importante sugli infortunati dell'Inter. Pavard e Zielinski sembrano prossimi al rientro, offrendo spiragli di speranza ai tifosi, mentre la situazione di Bisseck resta da monitorare. La ripresa degli allenamenti sarà l'occasione per fare il punto su questi calciatori e prepararsi al meglio per le prossime sfide.

Infortunati Inter, attese oggi le ultime novità da Appiano: Pavard e Zielinski prossimi al rientro, mentre per Bisseck. Il punto. Oggi la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile sarà l'occasione per fare il punto sugli infortunati e sui calciatori acciaccati in casa Inter. In vista della finale di Champions League di sabato contro il PSG, Simone Inzaghi conta di avere il gruppo a completo. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, non sembrano preoccupare le condizioni di Yann Bisseck, uscito per un fastidio al ginocchio nell'ultimo match contro il Como. Vero il rientro in gruppo anche Pavard e Zielinski...

