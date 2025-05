Informare come Dio comanda | i 7 consigli di San Francesco di Sales

Nel solco della sua spiritualità, san Francesco di Sales offre preziosi insegnamenti per i giornalisti di oggi. Patrono dei comunicatori, il suo pensiero si traduce in sette consigli fondamentali per condurre un'attività giornalistica etica e responsabile. Scopriamo insieme come la sua saggezza, risalente al XVII secolo, possa guidarci verso una comunicazione onesta e rispettosa.

San Francesco di Sales è il patrono dei giornalisti: dal suo pensiero e dalla sua spiritualità si traggono 7 consigli molto importanti per un'attività giornalistica onesta e cristiana. Vissuto a cavallo tra XVI e XVII secolo, san Francesco di Sales è considerato una sorta di precursore dell'attività giornalistica e per questo è stato designato come.

