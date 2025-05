Inferno di missili sull' Ucraina Il silenzio degli Usa aiuta Putin

Nel giorno della "Giornata di Kiev", l'Ucraina vive un inferno di missili con il più grande attacco dall'inizio della guerra, suscitando l'allerta di Volodymyr Zelensky, che accusa il silenzio degli Stati Uniti di avvantaggiare Putin. Mentre l'Unione Europea si impegna a rafforzare la stretta internazionale sul regime russo, Berlino sollecita gli alleati a mostrare determinazione nel sostenere Kyiv. La tensione globale si intensifica mentre la crisi continua a deteriorarsi

