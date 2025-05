Infermeria boom all’Isola dei Famosi | due naufraghe costrette a lasciare Playa Dos una è in bilico

L'Isola dei Famosi affronta un'emergenza infermeria, con ben sei ritiri in sole due settimane. Tra abbandoni volontari e situazioni critiche, l’ultima naufraga a lasciare Playa Dos è Antonella Mosetti. La produzione è in allerta, mentre le tensioni tra i concorrenti si intensificano e il benessere fisico è a rischio. Scopriamo i dettagli di questa stagione travagliata.

Sei ritiri in due settimane: la produzione corre ai ripari. Tra naufragi volontari, ripensamenti e un’eliminazione, l’ Isola dei Famosi registra già sei ritiri, l’ultimo dei quali firmato da Antonella Mosetti. Ma non sono solo gli abbandoni a preoccupare: durante il weekend, due concorrenti hanno dovuto lasciare momentaneamente l’isola per accertamenti medici. Carly Tommasini dal medico: tra dolori e incertezza. Carly Tommasini, nota per il carattere tenace, ha accusato forti dolori muscolari. Secondo la produzione, poco dopo il risveglio, una barca è approdata a Playa Dos per condurla in infermeria... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Infermeria boom all’Isola dei Famosi: due naufraghe costrette a lasciare Playa Dos, una è in bilico

