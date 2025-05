India nave con carico pericoloso naufraga a largo Kerala | stato di allerta

Una nave container, la MSC ELSA 3, battente bandiera liberiana e carica di merci pericolose, è naufragata al largo delle coste del Kerala, in India. In risposta all'incidente, il governo locale ha dichiarato lo stato di allerta e ha esortato i pescatori a mantenere le distanze dalla zona interessata per garantire la sicurezza e prevenire potenziali danni ambientali.

Lo Stato meridionale indiano del Kerala ha dichiarato lo stato di allerta lungo le sue zone costiere e ha chiesto ai pescatori di non avventurarsi nei pressi del luogo dove una nave container che trasportava merci pericolose è affondata, nel Mar Arabico. La MSC ELSA 3, battente bandiera liberiana, stava navigando tra i porti indiani di Vizhinjam e Kochi quando la mattina di domenica 25 maggio è naufragata a circa 38 miglia nautiche al largo del Kerala. Tutti i 24 membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa indiano. La nave è affondata con a bordo 640 container, di cui 13 con un ‘carico pericoloso’ non specificato e 12 contenenti carburo di calcio... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - India, nave con carico pericoloso naufraga a largo Kerala: stato di allerta

