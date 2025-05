India le piogge monsoniche colpiscono Mumbai in anticipo | forti disagi in tutta la città

Le piogge monsoniche hanno colpito Mumbai in anticipo, portando con sé forti disagi e allagamenti nella capitale finanziaria indiana. Secondo i meteorologi, le precipitazioni sono iniziate circa due settimane prima del previsto, sollevando preoccupazioni per le infrastrutture e la vita quotidiana dei cittadini. L'impatto di questo fenomeno climatico si fa già sentire in tutta la città.

La stagione dei monsoni è arrivata in anticipo a Mumbai, la capitale finanziaria dell'India, dove forti piogge hanno già causato disagi e allagamenti. Secondo i meteorologi, le precipitazioni sono iniziate circa due settimane prima rispetto al consueto inizio previsto per l'inizio di giugno nello stato sud-occidentale del Maharashtra. Mentre le piogge sono accolte con favore dagli agricoltori per l'irrigazione dei raccolti, ogni anno provocano gravi disagi nei centri urbani, mettendo in crisi il sistema di trasporti e le infrastrutture cittadine... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - India, le piogge monsoniche colpiscono Mumbai in anticipo: forti disagi in tutta la città

India, almeno 15 morti per le alluvioni monsoniche - (ANSA-AFP) - NEW DELHI, 09 LUG - Almeno 15 persone sono morte a causa di inondazioni e smottamenti provocati dalle piogge monsoniche che hanno colpito l'India settentrionale, con Nuova Delhi che ... Come scrive ansa.it

Meteo Video: India, lo Stato del Maharashtra colpito pesantemente dalle Piogge monsoniche - Qui, tra il 7 e il 9 Giugno, piogge monsoniche hanno allagato numerose località del popoloso stato indiano, come si può ben vedere nel video sopra. Si legge su ilmeteo.it

India, almeno 29 morti per le alluvioni delle piogge monsoniche - Frane e alluvioni provocate dalle piogge monsoniche hanno causato almeno 29 vittime nel nord dell'India, lasciando isolate intere zone della regione, segnalano oggi funzionari locali. Le autorità ... Da ansa.it