incontri e attività interattive sulla sicurezza con legalità in piazza

Martedì 27 maggio, dalle 10 alle 13, Piazza Brà diventerà il cuore pulsante della cultura della legalità con "Legalità in Piazza". Questo grande evento all'aperto offrirà incontri e attività interattive, coinvolgendo oltre 200 studenti e cittadini nel promuovere valori di sicurezza e giustizia. Un'opportunità imperdibile per costruire un futuro migliore insieme!

Un grande evento a cielo aperto per promuovere la cultura della legalità tra i giovani. Martedì, 27 maggio, dalle 10 alle 13, Piazza Brà si trasformerà in un villaggio della legalità, ospitando "Legalità in Piazza", iniziativa aperta alla cittadinanza che coinvolge oltre 200 studenti e... 🔗 Leggi su Veronasera.it