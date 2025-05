Incidenti stradali 5 giovani vittime nel weekend

Un tragico weekend ha visto la perdita di cinque giovani vite in incidenti stradali. Due minorenni, un ventiduenne, un ventenne e un cinque venticinquenne sono le vittime di una serie di sinistri che hanno scosso la comunità. Questi eventi drammatici evidenziano l'urgenza di riflessioni e interventi sulla sicurezza stradale, in un contesto in cui le strade si sono trasformate in scenari di tragedia e dolore.

È alto il bilancio delle vittime di incidenti stradali avvenuti nel weekend. Due minorenni (una di 17, l’altro di 16 anni), un 22enne, un altro ragazzo di 20 anni e ancora un 25enne. Il fine settimana paga così il suo tributo in termini di vite alle strade che diventano luoghi mortali. Incidenti stradali nel weekend, 5 vittime. Si chiamava Domenico Magliano, 16 anni appena, la vittima più giovane. Era in sella alla sua moto, una Yamaha 125, quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un muro, in un incidente avvenuto nella notte a San Giovanni a Piro, in Cilento, provincia di Salerno... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidenti stradali, 5 giovani vittime nel weekend

