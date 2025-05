Incidenti domestici ogni anno sono circa 4 milioni Dai coltelli ai rapporti sessuali | tutti i pericoli in casa e cosa fare in caso di infortunio

La casa, spesso considerata il rifugio più sicuro, nasconde insidie cui non sempre si presta attenzione. Ogni anno, circa 4 milioni di incidenti domestici, dai tagli con i coltelli a infortuni più gravi, mettono in evidenza la necessità di adottare precauzioni. È fondamentale conoscere i principali pericoli e le procedure da seguire in caso di infortunio, per garantire la sicurezza di tutti gli abitanti dell'abitazione.

Casa. Un posto sicuro, sì, ma con qualche precauzione. Un'abitazione può essere ricca di insidie: una sedia usata impropriamente, coltelli, detersivi a portata di bambino sono solo...

