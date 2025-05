Incidente tra più auto in tangenziale a Milano | lunghe code

Un incidente a catena sulla Tangenziale Ovest di Milano ha creato lunghe code nel traffico. Dopo le 18, diversi veicoli sono stati coinvolti in uno scontro tra Corsico/Gaggiano e Assago, bloccando la circolazione in direzione Sud. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi e l'Agenzia regionale per la gestione della viabilità.

