Incidente tra moto e quattro auto a Castellammare | grave un turista tedesco

Un grave incidente ha coinvolto un turista tedesco alla guida di una motocicletta di grossa cilindrata e quattro automobili a Castellammare. L'uomo, rimasto ferito in modo serio, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale a Napoli. Le dinamiche dell'incidente sono ancora da chiarire. Continua a leggere per maggiori dettagli.

