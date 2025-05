Incidente terrificante sulla provinciale | muore motociclista di 36 anni

Un tragico incidente ha scosso la comunità locale: un motociclista di 36 anni ha perso la vita sulla provinciale, mentre il sole calava dolcemente all'orizzonte. Le campagne circostanti, immobili e silenziose, sembravano rispecchiare il dolore di un momento che ha interrotto bruscamente una serata estiva, lasciando dietro di sé solo il ricordo di una vita spezzata.

Il sole stava calando lento, spingendo lame di luce arancione sui bordi screpolati dell'asfalto. Le campagne ai lati della carreggiata sembravano immobili, come se l'aria avesse smesso per un momento di muoversi. L'erba secca, sbiancata dal vento e dal sale, si piegava appena sotto il peso della sera. In lontananza, una linea di ulivi segnava il confine tra la strada e il silenzio. C'era quel tipo di quiete che si impone dopo una giornata qualsiasi, quando i rumori si affievoliscono e la luce diventa colore liquido, riflesso opaco sui parafanghi di passaggio. Il tempo, per un istante, sembrava essersi disteso...

