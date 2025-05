Incidente sulla Tiburtina Valeria | auto ribaltata Donna elitrasportata in ospedale

Un incidente si è verificato sulla Tiburtina Valeria nel tardo pomeriggio di lunedì 26 maggio, quando una donna di 57 anni ha perso il controllo della sua auto, ribaltandosi. La conducente è stata elitrasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le cause del sinistro sono attualmente in fase di accertamento, mentre le autorità sono intervenute per i rilievi del caso.

