Incidente stradale in moto | grave un turista tedesco

Un grave incidente stradale ha coinvolto due turisti tedeschi in moto sulla Strada Statale Sorrentina 145, nei pressi dei lidi di Pozzano, direzione Castellammare di Stabia. L'incidente ha visto coinvolte anche tre automobili, sollevando preoccupazioni per le condizioni di uno dei motociclisti. Le autoritĂ stanno indagando sulle cause del tragico evento.

