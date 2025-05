Incidente in autostrada due feriti | uno è in gravi condizioni

Un incidente stradale sull'autostrada A20 Messina-Palermo ha coinvolto due veicoli, causando due feriti, di cui uno in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30, tra gli svincoli di Sant'Agata Militello e Santo Stefano di Camastra. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 per soccorrere i feriti e fornire assistenza medica.

Incidente stradale intorno alle 18.30 sull'autostrada A20 Messina-Palermo. Due persone hanno riportato gravi ferite dopo l'impatto tra due veicoli nei pressi tra gli svincoli di Sant'Agata Militello e Santo Stefano di Camastra. Sul posto sono giunte due ambulanze del 118 ma si è reso necessario...

