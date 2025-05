Incidente alla parata del Liverpool F C | Starmer esprime solidarietà ai feriti

Keir Starmer, primo ministro britannico, ha espresso la sua solidarietà dopo un tragico incidente che ha coinvolto pedoni durante la parata di vittoria del Liverpool F.C. "Le scene di Liverpool sono spaventose", ha dichiarato, ricordando le vittime e i feriti. Questo evento ha scosso la città e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza durante celebrazioni pubbliche. Starmer ha ringraziato le forze dell'ordine e i servizi di emergenza intervenuti prontamente.

"Le scene di Liverpool sono spaventose, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti feriti o coinvolti". Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer dopo che un'auto ha investito diversi pedoni nella città inglese durante la parata della vittoria del Liverpool F.C. Starmer ha ringraziato la polizia e i servizi di emergenza per la loro tempestività e ha fatto sapere di aver chiesto di essere aggiornato sulle indagini, sottolineando come le inchieste su questo " scioccante incidente " siano "in corso"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Incidente alla parata del Liverpool F.C.: Starmer esprime solidarietà ai feriti

