Incidente a Monza ferite quattro persone anche due bambine

Un grave incidente stradale si è verificato a Monza lunedì 26 maggio, intorno alle 18.20, coinvolgendo quattro persone, tra cui due bambine di 8 anni. L'incidente, avvenuto in via Agnesi, ha richiesto l'immediato intervento dei soccorsi, con l'Agenzia regionale emergenza urgenza subito mobilitata per offrire assistenza ai feriti.

