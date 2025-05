Incidente a Lucca arrestato 29enne | ha investito e ucciso ragazza di 17 anni

Un tragico incidente ha scosso Lucca, dove un giovane di 29 anni è stato arrestato per omicidio stradale dopo aver investito e ucciso Valentina Tolomei, una ragazza di soli 17 anni. L'incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica mentre Valentina percorreva via Romana sul suo scooter. La vicenda ha sollevato indignazione e dolore nella comunità locale.

(Adnkronos) – È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale un 29enne italiano che, nella notte tra sabato e domenica, ha investito e ucciso Valentina Tolomei, la ragazza di 17 anni, residente a Capannori (Lucca), travolta da un'auto mentre era in sella al suo scooter lungo via Romana. L'arresto è scattato all'alba di domenica, dopo che .

