Incendio nel garage palazzina evacuata | 3 intossicati

Un incendio scoppiato nel garage di una palazzina di tre piani a Centobuchi ha costretto all'evacuazione dell'edificio e ha lasciato tre persone intossicate. L'allerta è scattata nelle prime ore del mattino di ieri, 26 maggio 2025, in via XX Settembre, suscitando momenti di grande apprensione tra i residenti della zona. Le operazioni di soccorso sono state tempestive, ma l'evento ha scosso la comunità locale.

Ascoli, 26 maggio 2025 – Momenti di grande preoccupazione nelle prime ore di ieri in via XX Settembre, a Centobuchi, dove un incendio si è sviluppato all’interno di una rimessa nel seminterrato di una palazzina di tre piani che è stata fatta evacuare. L’allarme è stato dato verso le sette di ieri mattina, quando i passanti hanno visto il fumo uscire dal garage e subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno spento le fiamme, attaccandole su due fronti, prima che la situazione potesse ulteriormente peggiorare. I danni sono rilevanti e tre persone, tutti uomini, membri della stessa famiglia, sono rimasti leggermente intossicati dal fumo e sono stati trasportati al pronto soccorso di San Benedetto per i necessari accertamenti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio nel garage, palazzina evacuata: 3 intossicati

Su questo argomento da altre fonti

Incendio nel garage, palazzina evacuata: 3 intossicati - Centobuchi (Ascoli), scoppia il rogo nel seminterrato. I residenti di via XX Settembre hanno lanciato l’allarme alla vista del fumo che usciva dall’ingresso ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Monteprandone, incendio in un garage a Centobuchi: evacuata l'intera palazzina: tre persone in ospedale per accertamenti - MONTEPRANDONE - Poco dopo le 6,45 di questa mattina i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto con personale di rinforzo giunto ... Da msn.com

Garage in fiamme a Monteprandone, evacuata un’intera palazzina - MONTEPRANDONE. Un incendio scoppiato all’interno di un garage ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di una palazzina a Monteprandone. L’allarme è scattato intorno alle 6.45, quando i vigili d ... Lo riporta lanuovariviera.it

VIA TRIESTE, INCENDIO NEL GARAGE: PALAZZINA EVACUATA | 12/05/2020