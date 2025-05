Incendio in Vico Acitillo - VIDEO

Nel pomeriggio di oggi, un violento incendio ha colpito vico Acitillo, nei pressi dello Stadio Collana. Un video inquietante, condiviso con la Municipalità, mostra una coltre di fumo nero e fiamme impressionanti, mentre i Vigili del Fuoco intervengono con rapidità. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti. Le cause del rogo sono ancora da accertare.

