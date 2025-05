Incendio in una casa all' alba | morta un' anziana

Tragedia all'alba di oggi a Monte San Giacomo: un incendio ha strappato la vita a un'anziana di circa 90 anni nella sua abitazione. I vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina sono intervenuti tempestivamente, ma purtroppo per la donna non c'era più speranza. Sul posto anche le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini sulle cause del rogo.

