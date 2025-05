Incendio in casa nel Salernitano donna muore per le esalazioni di fumo

Tragedia nel salernitano: una donna di 90 anni ha perso la vita a Monte San Giacomo a causa delle esalazioni di fumo generate da un incendio nella sua abitazione. Un episodio drammatico che scuote la comunità locale e mette in luce i pericoli legati agli incendi domestici. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa triste vicenda.

