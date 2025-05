Incendio da paura in Pedagna | evacuato palazzo di 9 piani

Un incendio devastante ha colpito un palazzo di nove piani in Pedagna, costringendo all'evacuazione dei residenti. Imola, 26 maggio 2025 - Nella notte di ieri, il suono delle sirene ha risuonato tra le fiamme che avvolgevano un appartamento in via Donizetti. L’allerta è partita intorno alle 20, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per contenere il rogo e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Imola, 26 maggio 2025 - Il brillare delle sirene si aggiunge al bagliore delle fiamme. Notte di paura in Pedagna: maxi incendio in un appartamento in via Donizetti e palazzo di nove piani evacuato. L'allarme è scattato intorno alle 20 di ieri sera: da quanto si apprende, le fiamme sarebbero partite dal terrazzo per poi propagarsi all'interno dell'abitazione. Ci sono volute quasi quattro ore per domare il rogo, impegnate più squadre di vigili del fuoco da Imola, Fontanelice e Bologna. L'appartamento pare fosse fortunatamente vuoto al momento dell'incendio, al momento risulta inagibile. Evacuato invece l'intero stabile di nove piani durante le operazioni dei vigili del fuoco...

