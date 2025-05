Incendio allo ' Iacovone' chiesti 5 anni per i due ultras del Foggia

Due ultras del Foggia, Ivan Giannuario e Vittorio Ferrara, potrebbero affrontare una pena di cinque anni di carcere per l'incendio doloso allo stadio 'Iacovone' di Taranto, avvenuto durante il derby del 3 settembre 2023. La richiesta di condanna è stata presentata dal pm Francesca Colaci, sottolineando la gravità dell'atto e le conseguenze per la sicurezza durante eventi sportivi.

Cinque anni di carcere Ivan Giannuario (40 anni) e Vittorio Ferrara (39), i due tifosi del Foggia accusati di aver appiccato l'incendio allo stadio 'Iacovone' di Taranto durante il derby tra la formazione ionica e quella rossonera del 3 settembre 2023. È la pena chiesta dal pm Francesca Colaci... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Incendio allo 'Iacovone', chiesti 5 anni per i due ultras del Foggia

Cinquant’anni di toga: onorificenze a sedici avvocati del Foro di Foggia - Questa mattina, l'aula della Corte d'Assise di Foggia ha ospitato una cerimonia solenne per celebrare i cinquant'anni di carriera di sedici illustri avvocati. 🔗continua a leggere

Asma in età pediatrica, al Policlinico di Foggia visite pneumologiche e spirometria per i bambini tra i 6 e i 15 anni - La Struttura Complessa di Pediatria Universitaria del Policlinico di Foggia, diretta dal Prof. Angelo Campanozzi, è impegnata nella diagnosi e nel trattamento dell'asma in età pediatrica. 🔗continua a leggere

Ragazzina di 14 anni scomparsa da Foggia, l'ultimo segnale del cellulare a Manfredonia - Una ragazzina di 14 anni, Ranim Ayadi di Foggia, è scomparsa, con l'ultimo segnale del cellulare rilevato a Manfredonia. 🔗continua a leggere

Rogo allo stadio Iacovone, il pm chiede cinque anni per i due ultras del Foggia - Cinque anni di reclusione a testa per due ultras del Foggia. Sono queste le richieste del pubblico ministero Francesca Colaci, al termine della requisitoria al processo per ... 🔗Da msn.com

Incendio alla Curva Sud dello Iacovone: revocati i domiciliari per i due ultras del Foggia - Il Comune di Taranto infatti, ha chiesto un milione di euro di risarcimento per i danni strutturali e i mancati introiti dovuti alla chiusura dello stadio dopo l’incendio. 🔗Lo riporta quotidianodipuglia.it

Taranto, lo stadio Iacovone brucia ancora: nuovo incendio in curva - Nella mattinata di oggi, martedì 5 settembre, è divampato un nuovo incendio nella curva sud dello stadio Iacovone, stesso settore interessato dal rogo di domenica sera dopo la conclusione della ... 🔗Scrive sport.sky.it