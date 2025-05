Incendio a due passi dallo stadio Collana a fuoco scooter parcheggiati | nube nera sul Vomero

Un incendio ha scosso il quartiere Vomero di Napoli nel pomeriggio odierno, interessando diversi scooter parcheggiati a pochi passi dallo stadio Collana. La nube nera di fumi ha suscitato preoccupazione tra i residenti e i passanti, creando momenti di caos. Gli interventi dei soccorsi sono stati prontamente avviati per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona.

