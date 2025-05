Inaugurato a Penne il nuovo centro di aggregazione senior in viale Ringa

Il 22 maggio è stato inaugurato a Penne il nuovo centro di aggregazione "Senior" in viale Ringa, uno spazio pensato per gli over 65. Questo nuovo centro mira a promuovere la socializzazione, il benessere e la partecipazione attiva degli anziani nella comunità. All'evento hanno partecipato diverse autorità locali, tra cui il consigliere regionale Vincenzo D’Incecco e i sindaci della zona.

