Venerdì sera, i comuni di Carro e Rocchetta Vara hanno ufficialmente inaugurato due piazzole per l'elisoccorso, pronte anche per operazioni notturne. A Carro, è stato effettuato il primo volo di collaudo presso la nuova piazzola in località Camporione, segnando un importante passo avanti nella curativa risposta emergenziale della zona.

Due piazzole per l’ elisoccorso allestite anche per il volo notturno. È quanto inaugurato venerdì sera nei comuni di Carro e Rocchetta Vara. A Carro, il primo volo operativo di collaudo per testare la piazzola realizzata in località Camporione. Il primo volo notturno di collaudo è stato seguito in diretta da numerosi cittadini; sono stati i bambini del posto, con tanta allegria, ad effettuare il tradizionale taglio del nastro tricolore per l’inaugurazione assieme al sindaco Ezio Firenze. A conclusione del momento di festa e accoglienza, promosso dalla Pubblica assistenza Croce Verde Carro, il momento delle foto ricordo, con i piloti del Grifo, del personale di volo e di terra del 118... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurate due piazzole per l’elisoccorso notturno

