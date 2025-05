In regione più occupati che mai si punta all' immigrazione di professionisti

In un contesto di crescita occupazionale senza precedenti, la regione si prepara a incentivare l'immigrazione di professionisti, nonostante l'invecchiamento della popolazione. Con un numero record di occupati, il territorio si conferma un polo attrattivo per lavoratori, puntando a ulteriori sviluppi e opportunità per il futuro. Le parole dei rappresentanti locali sottolineano l'importanza di questo trend per la sostenibilità economica della regione.