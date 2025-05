In regione più occupati che mai si punta all' immigrazione di professionisti

In un contesto di crescente occupazione, la nostra regione si presenta come un polo di attrazione per professionisti, nonostante l'invecchiamento della popolazione. Con il record storico di occupati, emerge la volontà di valorizzare l'immigrazione di talenti per sostenere ulteriormente lo sviluppo economico. Le parole delle autorità locali sottolineano l'importanza di rendere il territorio sempre più competitivo e accogliente.

"Malgrado l'invecchiamento della popolazione, che ovviamente coinvolge anche la nostra regione, noi abbiamo il più alto numero di occupati in termini assoluti della storia. Questo vuol dire che il nostro è un territorio fortemente attrattivo e ci auguriamo che lo diventi sempre di più".

