In regione più occupati che mai si punta all' immigrazione di professionisti

In un contesto di crescita occupazionale senza precedenti, la nostra regione si prepara a valorizzare l'immigrazione di professionisti qualificati. Nonostante l'invecchiamento della popolazione, si registra un numero record di occupati, evidenziando l'attrattiva del territorio. Le parole degli esperti sottolineano l'importanza di continuare a investire in questo potenziale, in un'era di sfide e opportunità.

"Malgrado l'invecchiamento della popolazione, che ovviamente coinvolge anche la nostra regione, noi abbiamo il più alto numero di occupati in termini assoluti della storia. Questo vuol dire che il nostro è un territorio fortemente attrattivo e ci auguriamo che lo diventi sempre di più". Le parole... 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - In regione più occupati che mai, si punta all'immigrazione di professionisti

