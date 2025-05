In prognosi riservata Raccoglie ciliegie e finisce fulminato

Un tragico incidente si è verificato ieri a Darfo Boario Terme, dove un giovane di trent’anni è stato folgorato da una scarica elettrica di 15mila volt mentre raccoglieva ciliegie. L'infortunio è avvenuto nel pomeriggio in via Tagliamento 4, quando l'uomo ha inavvertitamente toccato i cavi dell’alta tensione, riportando gravi ferite e attualmente si trova in prognosi riservata.

DARFO BOARIO TERME (Brescia) Infortunio tra i campi ieri in via Tagliamento 4, intorno alle 14.30. Un trentenne è rimasto folgorato da una scarica da 15mila volt dopo aver involontariamente sfiorato i cavi dell’ alta tensione mentre raccoglieva ciliegie a Bessimo Superiore, frazione di Darfo Boario Terme, non distante dal confine con Rogno. Il giovane si trovava nel terreno di proprietà della famiglia della sua fidanzata. La scarica elettrica ha avuto effetti devastanti: l’uomo è stato colpito in pieno, cadendo privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il folgorato e l’area, mentre i soccorritori hanno tentato di rianimarlo con massaggio cardiaco e defibrillatore... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In prognosi riservata. Raccoglie ciliegie e finisce fulminato

