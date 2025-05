In Piemonte una sindaca vince con il 100% dei voti

A Malvicino, un comune dell'Alessandrino, Cristina Manfrinetti ha realizzato l'impresa di vincere le elezioni con il 100% dei voti, un traguardo raro nel panorama politico italiano. Con soli 83 aventi diritto, la vicesindaca uscente ha superato la concorrenza di sei candidati, dimostrando un supporto incondizionato dalla comunità. Scopriamo come è riuscita a conquistare la fiducia dei suoi concittadini.

AGI -¬† Vincere con il 100% dei voti. Forse il sogno proibito di molti candidati sindaco nei comuni italiani. A Cristina Manfrinetti, vicesindaca uscente di Malvicino, piccolissimo comune dell'Alessandrino con 83 aventi diritto al voto, √® riuscito. A Malvicino non mancavano i candidati: erano sei, tutti provenienti da fuori provincia. Le elezioni seguivano la scomparsa dell'ex sindaco Francesco Nicolotti. Alle urne si sono recati in 63, quasi tutti i 69 residenti effettivi. In 62 hanno votato per Manfrinetti, avvocata 43enne. L'unica scheda non a suo favore √® stata dichiarata nulla. Gli altri comuni al voto in Piemonte... 🔗 Leggi su Agi.it