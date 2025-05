In Piemonte al via il bando per i voucher scuola 2025-2026 Tutti i dettagli

La Regione Piemonte lancia il bando per i voucher scuola per l'anno scolastico 2025-2026, mettendo a disposizione 19 milioni di euro. Le famiglie piemontesi possono fare domanda entro il 27 giugno per ricevere un supporto economico fondamentale per garantire il diritto allo studio ai propri figli. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell'iniziativa.

La Regione Piemonte ha aperto il bando per i voucher scuola destinati all'anno scolastico 2025-2026, con una dotazione complessiva di 19 milioni di euro. Le famiglie piemontesi hanno tempo fino al 27 giugno per presentare la domanda e ottenere il sostegno economico per il diritto allo studio dei propri figli. L'articolo In Piemonte al via il bando per i voucher scuola 2025-2026. Tutti i dettagli ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In Piemonte al via il bando per i voucher scuola 2025-2026. Tutti i dettagli - La Regione Piemonte ha aperto il bando per i voucher scuola destinati all’anno scolastico 2025-2026, con una dotazione complessiva di 19 milioni di euro. Le famiglie piemontesi hanno tempo fino al 27 ... 🔗Da orizzontescuola.it

Diritto allo studio, aperto il bando Voucher Scuola: c'è tempo fino al 27 giugno per presentare domanda - Aprirà domani il bando «Piemonte per i giovani» con cui la Regione prevede di finanziare 90 iniziative promosse dai Comuni per coinvolgere circa 1.800 ragazzi tra 15 e 34 anni in un percorso finalizza ... 🔗torinoggi.it scrive

Alessandria: via alle domande per il voucher scuola - Residenti in Piemonte alla data di pubblicazione del bando. E iscritti per l’anno scolastico 2024/2025 (inizio settembre 2024) a scuole primarie, secondarie di primo o secondo grado statali o ... 🔗Segnala alessandrianews.ilpiccolo.net