in memoria del questore nino d amato recentemente scomparso

In ricordo del questore Nino D’Amato, recentemente scomparso, questo articolo ripercorre la sua carriera e i momenti condivisi attraverso gli occhi del cronista Franco Presicci, che ha avuto il privilegio di conoscerlo a fondo. Gli aneddoti e i ricordi evocano non solo la sua professionalità, ma anche l'umanità di un uomo che ha lasciato un'impronta significativa nella comunità.

I ricordi e gli aneddoti raccontati dal cronista che ben lo ha conosciuto Nino D’Amato di Franco Presicci * MILANO – Sono passati oltre due mesi dalla scomparsa del questore Nino D’Amato, e mi piace ricordarlo nei momenti della nostra amicizia e della sua brillante carriera professionale. Lo conobbi tantissimi anni fa alla squadra Mobile di Milano, dove era il vice di Achille Serra. Capii subito che ci avrebbe legati un affetto profondo e tanta simpatia. Era buono, scherzoso, sincero, disponibile, preparatissimo e rispettoso. Tutti i colleghi delle testate lombarde lo stimavano. Per avere una notizia ci rivolgevamo preferibilmente a lui, per il garbo che aveva anche nel dire di no... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it