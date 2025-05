In Italia rinnovare la patente può costare fino a 133 euro | è la più cara d’Europa

In Italia, il costo per rinnovare la patente può arrivare fino a 133 euro, rendendola la più costosa d'Europa. Secondo Assoutenti, altri Paesi, come la Spagna, offrono prezzi significativamente più bassi. Questa situazione solleva interrogativi sulla sostenibilità delle spese per documenti essenziali, come la patente e il passaporto, rendendo necessaria una riflessione sulle politiche tariffarie in materia di trasporti e identità.