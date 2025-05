In Italia può essere condannato chiunque Garlasco l' affondo di Sallusti

Il caso di Garlasco riaccende le polemiche sulla giustizia italiana, al centro del dibattito nei talk show serali. Durante la puntata di Quarta Repubblica, Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, esprime critiche incisive sul sistema giudiziario, evidenziando come chiunque possa essere condannato in un contesto di incertezze e irregolarità. Un tema scottante che solleva interrogativi sul futuro della giustizia nel nostro paese.

Il caso Garlasco continua a tenere banco nei talk show della sera. Se ne parla anche durante la puntata di Quarta Repubblica in onda su Rete4 il 26 maggio. In collegamento c'è Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, che punta il dito contro i problemi della giustizia italiana. Il caso Garlasco è lì a dimostrarlo, visto che Alberto Stasi è stato condannato per l'omicidio di Chiara Poggi dopo ben due gradi di assoluzione. "La giustizia non è una scienza esatta a differenza di quello che ci vogliono far credere - attacca In Italia purtroppo non vale il principio previsto dal nostro ordinamento giudiziario che chiunque può essere condannato oltre ogni ragionevole dubbio"... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "In Italia può essere condannato chiunque". Garlasco, l'affondo di Sallusti

