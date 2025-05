In Italia bambini e minori spariscono quotidianamente | ecco cosa fare in caso di scomparsa

In Italia, la scomparsa di bambini e minori è una realtà allarmante, con una media di 64 casi al giorno. Nel primo semestre del 2024, sono state registrate 11.694 denunce, principalmente riguardanti minori stranieri. Questo articolo esplora le statistiche inquietanti e offre indicazioni su come agire in caso di scomparsa, basandosi sul dossier di Telefono Azzurro presentato al convegno "I bambini invisibili".

Una media di 64 casi al giorno: nel primo semestre del 2024 sono state registrate in Italia 11.694 denunce di persone scomparse, la maggior parte sono minori stranieri. Lo dice il dossier realizzato da Telefono Azzurro e presentato in occasione del convegno I bambini invisibili

