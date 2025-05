In fuga con lo scooter alla vista della Polizia locale provoca incidente

Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale di Bollate dopo un inseguimento. Alla vista della pattuglia, ha provato a fuggire in sella a uno scooter rubato e senza patente, provocando un incidente in via Verdi. L’episodio mette in luce i rischi associati a comportamenti irresponsabili alla guida e l'importanza della vigilanza da parte delle forze dell'ordine.

Un ragazzo di 19 anni è stato fermato e denunciato dalla Polizia Locale di Bollate dopo un tentativo di fuga alla guida di un motociclo rubato e senza patente. L’episodio è avvenuto in via Verdi, dove il giovane, alla vista della pattuglia, ha cercato di eludere il controllo, dando vita a un inseguimento per le ... 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

