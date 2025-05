In anteprima il video Tienimi con Te nuovo brano di Luca Rustici

In anteprima, presentiamo il video del nuovo singolo di Luca Rustici, "Tienimi con Te" (L'n'R Productions /Universal Music Italy). Questo brano intimo e speranzoso, disponibile in digitale, si configura come un'intensa preghiera poetica in cui l'anima cerca un contatto con un ente superiore, esprimendo sentimenti profondi e universali che risuonano con chi ascolta. Non perdere questa emozionante nuova release!

Milano, 26 mag. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo di Luca Rustici "Tienimi con Te" (L'n'R Productions Universal Music Italy) brano intimo e speranzoso, disponibile in digitale. La canzone è un'intensa preghiera poetica, in cui l'anima si rivolge a un ente superiore (che ognuno chiama come vuole) con fiducia e vulnerabilità. Ogni immagine naturale (la roccia, il fiore, il vento, il sole) diventa simbolo del rapporto tra l'umano e il divino, fatto di richiesta di sostegno, perdono e presenza costante. Il silenzio e il cuore affranto rappresentano la condizione spirituale di chi cerca conforto e redenzione...

